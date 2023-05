OM eist celstraf tegen agent wegens dodelijk ongeval Maasdam

Tegen een 45-jarige agent die wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk eind 2021 in Maasdam heeft het Openbaar Ministerie woensdag een celstraf geëist van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Daarnaast eiste de aanklager een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar.

Bij het ongeluk kwam de 29-jarige Esmeralda uit Den Bosch om het leven. Ze reed op 20 december 2021 op een scooter op de parallelweg van de N217 en werd frontaal aangereden door de tegemoetkomende politieauto.

Uit onderzoek blijkt dat de agent in het donker onvoorzichtig heeft gereden op de smalle, natte en modderige weg die in eerste instantie is bedoeld voor landbouwverkeer, bestemmingsverkeer en (brom)fietsers.

Onderweg van het politiebureau in Maasdam naar het bureau in Oud-Beijerland reed Henricus T. ruim 90 kilometer per uur, waar maximaal 60 is toegestaan. Dood door schuld, in de visie van de officier van justitie. Hij noemde het rijgedrag aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend.

Tijdens de strafzaak in de rechtbank in Rotterdam vertelde T. dat hij tijdens zijn surveillance ineens een zwarte vlek voor hem zag opdoemen, terwijl hij het gevoel had dat de weg leeg was. “Hierdoor dacht ik veilig te kunnen werken aan mijn politietaak. Ik merkte dat remmen lastig was. Ik kwam niet snel genoeg tot stilstand.”

“Ze was pas 29 jaar. En jij had haar zeker niet van ons weg mogen nemen”, zei de oma van het slachtoffer in haar slachtofferverklaring. “Ik weet niet hoe ik dit gemis moet dragen. Ons hele leven is veranderd. Ze is op brute wijze uit ons leven gerukt”, vertelde ze op emotionele toon. Esmeralda’s broer zei een trauma te hebben overgehouden aan het ongeluk. “Mijn vertrouwen in de politie is geschaad”, zei hij in tranen.

Volgens de officier had de agent geen geldige reden om op de secundaire weg te rijden. De agent zei bezig te zijn met een verkeerscontrole en lette vooral op het verkeer op de naastgelegen provinciale weg. Hij had daarbij volgens het OM te weinig aandacht voor de verkeersdeelnemers op het natte weggetje.

De officier noemde het “enorm ingewikkeld” om een celstraf te eisen tegen een agent. “Hij is niet naar zijn werk gekomen om iemand dood te rijden. Een beslissing die hij de rest van zijn leven zal betreuren”, zei hij. De agent kreeg voorwaardelijk ontslag aangezegd na een ander incident in juni 2022 waarbij hij na een melding binnen de bebouwde kom met 121 kilometer door rood reed.