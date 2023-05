Supporter die beker gooide bij FC Twente – NEC is bekend

De supporter die vrijdag een beker op het veld gooide tijdens de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en NEC is bekend. De persoon verschijnt binnenkort voor de gedragscommissie van de club uit Enschede. Het duel in De Grolsch Veste werd tijdelijk gestaakt na het incident.

FC Twente heeft in afwachting van een definitieve uitspraak van de gedragscommissie per direct een lokaal stadionverbod opgelegd, maakte de club woensdag bekend. Ook is de seizoenkaart van de persoon geblokkeerd. Indien FC Twente een boete van de aanklager van de KNVB krijgt, dan gaat de club die verhalen op de dader.

Na de korte onderbreking werd de wedstrijd alsnog uitgespeeld. FC Twente won het duel met 4-0.