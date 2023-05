Noodopvanglocatie voor 350 asielzoekers in Hoevelaken

De Gelderse gemeente Nijkerk is bereid tijdelijk 350 asielzoekers op te vangen in Hoevelaken. De noodopvanglocatie komt voor een periode van 2,5 jaar in het voormalige Euretco gebouw aan de Koninginneweg 1, laten B en W weten.

Burgemeester Gerard Renkema zegt dat de opvangplek wordt gecreĆ«erd op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers: “We voelen ons vanuit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging.”

Het gemeentebestuur gaat tussen 12 en 14 juni gesprekken aan met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. Daarna neemt het college een voorlopig besluit dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Begin juli moet er definitief een klap op gegeven worden.

Het COA werkt hard aan nieuwe opvangplekken of verlenging van huidige noodlocaties. In de zomerperiode is de instroom van asielzoekers altijd het hoogst terwijl er dan juist minder voorzieningen zijn om mensen op te vangen. Locaties zoals hotels, parken maar ook tenten worden dan voor andere zaken gebruikt.