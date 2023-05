Rotterdamse politiek: renovatie Kuip een zaak van Feyenoord

De opknapbeurt van stadion De Kuip, het onderkomen van landskampioen Feyenoord, is een zaak van de club en de eigenaar van het stadion. Een meerderheid van de Rotterdamse raad is niet bereid gemeentegeld in te zetten voor renovatie van het stadion, zo blijkt uit een rondgang van het ANP.

De club speelt in de Champions League vanaf september in De Kuip tegen enkele van de beste clubs in Europa. Feyenoord zette vorig jaar de plannen voor een nieuw stadion in de ijskast. Volgens voorzitter Dennis te Kloese werd het te duur. Hij zei te verwachten dat de club nog zeker tien jaar in het ruim 85 jaar oude stadion blijft spelen.

Eigenaar Stadion Feijenoord NV, die De Kuip aan de club verhuurt, erkent de noodzaak, maar beschikt niet over de benodigde gelden voor het opknappen van De Kuip.

De politiek wil best meedenken over verbetering van het stadion. “Wij blijven altijd bereid om met Feyenoord te praten over haar plannen rondom de renovatie van het stadion, maar het initiatief zal van Feyenoord zelf moeten komen”, zegt VVD-raadslid Diederik van Dommelen.

GroenLinks deelt die opvatting. “We zijn geen voorstander van het met gemeentelijke middelen financieren van de huisvesting van een private betaaldvoetbalorganisatie. Mochten er zich in de toekomst weer concrete plannen voordoen van de zijde van Feyenoord dan is de gemeente uiteraard wel mede aan zet om dit planologisch te toetsen en mogelijk te maken”, aldus raadslid Astrid Kockelkoren.

Ook de PvdA wil geen belastinggeld aan De Kuip uitgeven. “Feyenoord is van grote betekenis voor de stad, we hebben intens genoten van het kampioensfeest. We hebben destijds wel gestemd voor een gemeentebijdrage voor de aankoop van de grond voor het nieuwe stadion. Maar het onderhoud is een zaak van club en stadion”, zegt fractievoorzitter Richard Moti.

Voor D66 ligt de focus op de ontwikkeling van het gebied Feyenoord City, met woningbouw en voorzieningen die een impuls moeten geven aan Rotterdam-Zuid. “Wat betreft renovatie ligt de bal bij de club na hun besluit niet door te willen met de plannen voor een nieuw stadion. Als gemeente hebben we dat boek dan ook gesloten”, aldus raadslid Tim de Haan.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt ook dat het initiatief bij Feyenoord ligt. “De club heeft bepaald dat het verder wil zonder een nieuw stadion, waar het stadsbestuur zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt. Ik verwacht niet dat vanuit het college hiertoe initiatief wordt genomen”, zei hij maandag kort na de huldiging van Feyenoord.