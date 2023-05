Politie toont binnenkort beelden verdachten bestormen AZ-tribune

De politie in Alkmaar verwacht binnenkort beelden openbaar te maken van mensen die betrokken waren bij de ongeregeldheden donderdagavond na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United. Wie daar bij was kan zichzelf melden en zo voorkomen dat de beelden worden getoond, laat de politie zaterdag weten.

Aan het einde van de door AZ verloren wedstrijd om een finaleplaats voor de Conference League zocht een groep mensen in het AFAS Stadion de confrontatie met supporters van West Ham. Op die tribune zaten ook familieleden, partners en vrienden van spelers en begeleiders van West Ham United.

Er zijn toen geen aanhoudingen verricht. De inzet van de politie was vooral gericht op het herstellen van de openbare orde en veiligheid, zei een woordvoerder al eerder.

Van het gebeuren zijn beelden gedeeld met die politie. Een opsporingsteam is inmiddels druk bezig met het koppelen van verdachten aan strafbare feiten. “Hoewel een groot deel van de verdachten een capuchon over het gezicht had getrokken of andere gezichtsbedekking had, is de politie blij met alle beelden die tot nu toe zijn gedeeld.” De politie roept mensen die informatie hebben over of beelden hebben van de relschoppers op zich te melden.