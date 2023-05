Crash Nederlands toestel in Kroatië, geen info over inzittenden

In Kroatië is zaterdag een Nederlands vliegtuigje neergestort, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag berichtgeving van Kroatische media. Er is nog geen informatie over de inzittenden, aldus een woordvoerder van het ministerie. Volgens Kroatische media zouden er drie Nederlanders aan boord hebben gezeten.

“De omgeving waar het vliegtuigje is gevonden staat bekend om het feit dat er nog steeds landmijnen liggen. De uitgezonden hulpploegen moeten hierom voorzichtig te werk gaan”, aldus de woordvoerder.

Het sportvliegtuigje was zaterdag onderweg van de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische stad Pula, aldus het Kroatische persbureau HINA. Rond 12.30 verdween het van de radar op de berg Kapeli in de provincie Lika-Senj, meldt de Kroatische bergreddingsdienst HGSS. Met ruim 120 mensen, een drone en een helikopter is in de bosrijke omgeving naar de overblijfselen van het vliegtuig gezocht. Zaterdagavond iets na 19.15 uur werd het toestel gevonden.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens het Kroatische persbureau hing er die middag een dichte mist die het zicht mogelijk bemoeilijkte.