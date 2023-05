De politie heeft een 24-jarige man uit Katwijk aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in de Talmastraat in Katwijk. Een 22-jarige man raakte daarbij zwaargewond. De gewonde werd in de nacht van zaterdag op zondag aangetroffen voor een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De politie onderzoekt het incident en is nog op zoek naar getuigen en mensen die informatie hierover hebben.