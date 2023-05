PvdA wil in pensioendebat duidelijkheid over zware beroepen

De PvdA wil in het Eerste Kamerdebat maandag over de nieuwe pensioenwet duidelijkheid voor mensen op leeftijd met een zwaar beroep. Samen met GroenLinks vragen de sociaaldemocraten aan pensioenminister Carola Schouten om toe te zeggen dat er een permanente regeling komt, zodat mensen die zwaar werk verrichten eerder met pensioen kunnen. PvdA-senator Ferd Crone bevestigt dit na een bericht van RTL Nieuws.

Schouten moet met werkgevers en vakbonden om tafel om tot zo’n regeling te komen, zegt Crone. Momenteel is er een tijdelijke regeling, die in 2025 afloopt. Eerder vroeg ook de Tweede Kamer al om een regeling die zorgt dat mensen die zwaar werk doen na 2025 mogelijk eerder met pensioen kunnen. Deze mensen verdienen duidelijkheid, zegt het Eerste Kamerlid. “Dit moet op tijd gebeuren, anders is het te laat.”

De linkse tandem vraagt Schouten ook om pensioenfondsen meer tijd te geven om de omslag te maken naar het nieuwe stelsel. Daar hebben fondsen tot 2027 voor. Dit is al eerder uitgesteld, omdat ook de behandeling van de pensioenwet langer duurde dan verwacht.

Crone wil nog niet zeggen of deze punten een voorwaarde zijn voor steun van GroenLinks en PvdA. De linkse partijen waren, naast de SGP en Volt, de enige oppositiepartijen die voor de pensioenwet stemden. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, is steun van PvdA of GroenLinks – die nu al bijna volledig samen optrekken – doorslaggevend.

Maandag en dinsdag praat de Eerste Kamer over de wet, die een nieuw pensioenstelsel mogelijk maakt. Het gaat om een zeer omvangrijke hervorming, die het stelsel toekomstbestendiger moet maken.