Eis van 10 jaar en tbs voor dood vriendin in hotel Wassenaar

Tegen een 33-jarige man uit Leiden is maandag tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist na de dood van zijn vriendin in een hotel in Wassenaar. Hotelmedewerkers vonden het lichaam van de 40-jarige vrouw op 3 januari 2022 in de hotelkamer. Volgens het Openbaar Ministerie is de man verminderd toerekeningsvatbaar.

De twee hadden op nieuwjaarsdag ingecheckt en maakten toen op de parkeerplaats van het hotel al flinke ruzie, wat volgens bekenden van het stel niet ongebruikelijk was. Zij spraken van een haat-liefdeverhouding, met veel passie maar ook ruzie. De verdachte verliet het hotel die nacht en kwam niet meer terug. Op de kamerdeur hing een bordje met ‘niet storen’ en telefonisch boekte de verdachte nog een nacht erbij. Pas op 3 januari vindt hotelpersoneel het lichaam in de kamer. De man is die dag aangehouden op de luchthaven.

De vrouw bleek gewurgd en er was veel geweld gebruikt. De man zelf zei dat ze bewusteloos was geraakt toen hij haar in een wurggreep nam. Het OM ziet genoeg bewijs dat de man wist dat zijn vriendin was overleden. Hij had het lichaam zo lang mogelijk verborgen gehouden. Ook had hij op zijn telefoon gezocht op termen als ‘moord wassenaar’ en ‘hotelmoord’, volgens het OM om te kijken of er al iets bekend was geworden over de dood.

Volgens de officier van justitie lukte het het slachtoffer maar niet om los te komen van de verdachte en aan een nieuw leven te beginnen. Uitspraak over twee weken.