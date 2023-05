Gemeente Asten: 23.000 gegevens mogelijk in vreemde handen

De gemeente Asten is getroffen door een digitale inbraak. Dat gebeurde al in oktober 2022, maar de Brabantse gemeente maakte het maandag pas bekend. Dit omdat het in eerste instantie enkel leek te gaan om digitale inbraak met als doel factuurfraude, aldus de gemeente in een verklaring. Pas later zou zijn gebleken dat er toegang was tot zo’n 23.000 bestanden en andere gegevens, zoals naam en adresgegevens, bankrekeningnummers en burgerservicenummers. Wie achter deze hack zit, is nog niet duidelijk.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zijn naar eigen zeggen extra veiligheidsmaatregelen in systemen en mailboxen genomen om verdere schade te voorkomen.

Een onbevoegde had volgens de gemeente eind vorig jaar toegang tot twee mailboxen. De gemeente zegt niet te hebben kunnen vaststellen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar kan dat niet uitsluiten. “We zijn geschrokken van deze digitale inbraak. Wij stellen alles in het werk om inzicht te krijgen over welke gegevens het precies gaat en van wie. Inwoners, bedrijven en medewerkers van wie vertrouwelijke gegevens in de mailboxen aanwezig zijn, informeren wij persoonlijk zodra dit bekend is.”

De gemeente vraagt inwoners en bedrijven alert te zijn op vreemde telefoontjes, post of mailtjes van gemeente, bank of andere instanties. Bij twijfel wordt mensen gevraagd bank of gemeente te bellen. Mensen kunnen op de website van de gemeente terecht voor antwoorden op meer vragen over de mogelijke gevolgen van de hack.