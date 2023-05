Helder en Uslu noemen conclusies dansrapport verontrustend

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) noemen de conclusies van het onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector verontrustend. De twee bewindspersonen zeggen in een reactie dat ze van de danswereld weer een veilige plek willen maken en aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het rapport. Ze verwachten volgende maand meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe ze dat willen doen, in aanloop naar een commissiedebat in de Tweede Kamer op 21 juni.

Helder zegt het afschuwelijk te vinden dat er zo lang niet over het wangedrag in de danssector is gepraat. “Ik heb dan ook grote bewondering voor Kim Koumans, die de moed heeft gehad om de stilte te doorbreken.” De minister sprak onlangs persoonlijk met danseres Koumans, die zelf ook slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag. “Ze heeft me verteld over de enorme impact. Dat was erg indrukwekkend”, aldus Helder. De minister gaat binnenkort ook in gesprek met andere dansers die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag.

Helder roept dansers die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag op om zich te melden bij bestaande meldpunten. Daarnaast benadrukken zij en staatssecretaris Uslu het belang van de zogeheten Alliantie Dans Veilig, waartoe beide ministeries mede het initiatief hebben genomen. Het is de bedoeling dat dit samenwerkingsverband, waarbij nu meer dan tien organisaties zijn aangesloten, in de toekomst verder uitbreidt en dat dansers er terecht kunnen met vragen.

Alliantiewoordvoerder Lodewijk Klootwijk zegt dat het samenwerkingsverband het aan iedereen die dans een warm hart toedraagt, verplicht is de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport “voortvarend op te pakken”.