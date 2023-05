Herkenbare foto’s verdachten bestormen AZ-tribune dinsdag te zien

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond 24 herkenbare foto’s van verdachten van de ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd AZ – West Ham United te zien. Vorige week zochten supporters van AZ in het AFAS Stadion de confrontatie met supporters van West Ham. Ze braken hierbij door een hek tussen de tribunes heen. AZ had de wedstrijd verloren.

De politie zegt verschillende beelden van de ongeregeldheden te hebben. Een aantal verdachten is al herkend. Er is nog niemand aangehouden. De verdachten die dinsdag herkenbaar in beeld komen, zijn nog niet bekend bij de politie.

“Mocht je zelf betrokken zijn bij deze ongeregeldheden en je wil voorkomen dat jouw foto op de nationale televisie wordt getoond, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de politie”, waarschuwt de politie. Verdachten kunnen zich melden tot dinsdag 16.00 uur.