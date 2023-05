ProRail: bovenleiding Rotterdam CS hersteld, treinen rijden

De herstelwerkzaamheden aan de bovenleiding bij Rotterdam Centraal zijn afgerond en het treinverkeer is opgestart, meldt ProRail maandagochtend vroeg. Het treinverkeer rond Rotterdam Centraal kwam zondagmiddag grotendeels stil te liggen door een beschadigde bovenleiding.

Op de trajecten richting Breda en richting Delft en Den Haag hadden normaliter elk uur twee intercity’s en een stoptrein moeten rijden. Door de kapotte bovenleiding reed er in beide richtingen slechts een stoptrein. De herstelwerkzaamheden werden bemoeilijkt omdat er ook reguliere werkzaamheden plaatsvonden op Rotterdam Centraal. Waardoor de beschadiging precies is ontstaan is nog onduidelijk.