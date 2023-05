Rechter legt voorwaardelijke celstraf op om bedreiging ministers

Voor het bedreigen van diverse politici heeft de rechtbank in Den Haag een 56-jarige man uit die stad veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De man bedreigde onder meer premier Mark Rutte en de ministers Sigrid Kaag (toen nog Buitenlandse Zaken) en Hugo de Jonge (toen Volksgezondheid) online.

De straf die de rechter oplegde, was gelijk aan de eis van de officier van justitie. De zaak tegen de Hagenaar was de eerste in een reeks van zes zaken maandag tegen verdachten van bedreiging van bewindslieden en (oud-)Kamerleden.

“Laten we hopen dat binnenkort een Nederlandse Breivik opruiming gaat houden in de nazi zwijnenstal die we kennen als het Binnenhof”, zo schreef de man op Instagram. Hij verwees daarmee naar Anders Breivik, die 77 Noorse jongeren vermoordde in 2011.

De officier van justitie rekende de man het dreigement zwaar aan. “Politici moeten hun werk kunnen doen, moeten maatregelen kunnen nemen zonder dat hun leven of veiligheid in gevaar zijn.” De man zei tegen de politierechter dat hij spijt heeft van zijn onlinedreigement op Instagram, dat hij gepost heeft “zonder erbij na te denken”.

Hij noemde met name minister De Jonge, die als minister in coronatijd over vaccineren zei: “We gaan van huis tot huis, van arm tot arm.” Daarnaast voelde de verdachte zich in coronatijd “heel erg beperkt” in zijn burgerrechten. Die bedreigingen waren ook gericht tegen minister Wopke Hoekstra (toen FinanciĆ«n), voormalig PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen en toenmalig fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers.

Ook de coronacrisis mag hier nooit toe leiden, zei de aanklager. “Niet alleen u, maar de hele samenleving, de hele wereld had het zwaar. Politici hebben zich niet populair gemaakt, maar zij deden hun werk. Die frustratie mag nooit vrijbrief zijn dit soort berichten op internet te plaatsen.”