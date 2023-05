Slachthuizen gaan vaak in de fout, zegt de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dieren worden soms niet goed bedwelmd voordat ze doodgemaakt worden. Op de karkassen is soms de inhoud van de darmen terug te vinden, meldt de NVWA maandag.

De NVWA stelde 5700 tekortkomingen vast in de eerste helft van 2022. Die leidden tot 184 boetes en 217 waarschuwingen. Dat is wel minder dan het jaar ervoor. In de eerste zes maanden van 2021 legde de autoriteit 244 boetes en 259 waarschuwingen op. “De cijfers laten zien dat slachthuizen op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen om dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen. Het gaat te vaak mis en het moet beter”, stelt Gerard Bakker, die als inspecteur-generaal de NVWA leidt.

Nederland telt 23 grote slachthuizen voor rood vlees (varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden) en 16 voor pluimvee, zoals kippen en eenden. Inspecteurs lopen daar de hele tijd rond om de slacht te controleren.