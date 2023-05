Toezichthouder: pas op bij commerciële schuldhulp met vage kosten

Pas op voor commerciële schuldhulpaanbieders die onduidelijk zijn over kosten en hulp die ze bieden, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder voldoen enkele tientallen commerciële bedrijven niet aan de regels.

Directeur Edwin van Houten van de autoriteit vindt dat dit soort aanbieders “misbruik maken” van de situatie van mensen met schulden. “Zij vragen veel geld voor een traject zonder dat vooraf duidelijk is hoe lang het duurt en wat je er precies voor krijgt. Dat maakt het voor de consument lastig om in te schatten of de dienst het geld waard is.”

Hoeveel mensen gedupeerd zijn is lastig te zeggen, meldt een woordvoerster. “De commerciële schuldhulpverlening is een onbekend gebied. De meeste mensen krijgen hulp via de gemeente.” Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden ruim 600.000 huishoudens in 2020 problematische schulden.

Sommige mensen met schulden komen niet in aanmerking voor hulp bij de gemeente en gaan naar een commerciële aanbieder. Ook kiezen mensen soms voor commerciële bedrijven omdat zij zeggen meteen hulp te kunnen bieden en dat aanmelden makkelijk is. Dat terwijl er bij sommige gemeenten wachtlijsten zijn voor schuldhulp.

De bedrijven die de ACM tot nu toe heeft aangesproken op hun onduidelijkheid, leken de regels niet te kennen en bieden nu meer duidelijkheid op hun website. De autoriteit zegt komende weken “actief te controleren” en bijvoorbeeld een boete te geven als dit in de ogen van de ACM nodig is.