Grote kans op droog en zonnig weer tijdens pinksterweekend

Na een frisse aanloop deze week verwacht Weeronline een zonnig verloop van het komende pinksterweekend. Hoe warm het precies wordt is nog onzeker, maar er is kans op maxima tot 23 graden in het zuidoosten van het land tijdens eerste pinksterdag zondag.

Een dag later is het weerbeeld moeilijker in te schatten. Weeronline schat de temperatuur nu nog op een gemiddelde van 12 graden in het midden van het land, terwijl andere berekeningen uitkomen op maximaal 25 graden. Het warmst wordt het, net zoals op eerste pinksterdag, in het zuidoosten van Nederland. Voor beide dagen geldt dat het grotendeels droog zal blijven.

Door de noordenwind die over ons land trekt, is het de komende dagen nog best fris voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag wordt het ’s middags niet warmer dan 17 graden, zaterdag wordt iets zachter met maxima tot 21 graden. Verder is de verwachting dat het vrijwel overal droog blijft en de zon goed aanwezig is, aldus het weerbureau.