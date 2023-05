Politiebond wil vingerafdruksysteem testen om hooligan te weren

Politievakbond ACP wil een systeem testen waarmee supporters met een stadionverbod door middel van een vingerafdruk niet naar binnen kunnen. De vingerafdruk is in het systeem gekoppeld aan de toegangskaart. De bond reageert dinsdag op een bericht in De Telegraaf waarmee hooligans met een stadionverbod met dat vingerafdruksysteem geweerd kunnen worden.

“Je moet geen middel ongemoeid laten om de agressie die op dit moment plaatsvindt rond het voetbal te beperken”, zegt de woordvoerder. “Hier is werk aan de winkel voor alle instanties, zowel voor het ministerie als de KNVB.” Volgens ACP kan het systeem daarnaast ook veel politie-inzet schelen.

De woordvoerder zegt begrip te hebben voor mensen die vragen hebben rond privacy. “Privacy is belangrijk, maar de veiligheid rondom stadions is ook belangrijk.” Hij vindt het daarom de moeite waard om te onderzoeken of het idee niet privacygevoelig is. “Als blijkt dat daar geen juridische belemmeringen zijn, dan vind ik dat je het systeem snel moet testen en daarna implementeren.”

De laatste tijd liep het vaker uit de hand in en rondom stadions. Afgelopen week bestormden supporters van AZ uit Alkmaar na de wedstrijd tegen West Ham United de tribune waar supporters van de Engelse club zaten. De relschoppers braken hierbij door een hek tussen de tribunes heen. Bij de wedstrijd van FC Groningen tegen Ajax van 14 mei gooiden supporters van FC Groningen rookbommen op het veld. Daardoor de wedstrijd definitief werd gestaakt.