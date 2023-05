Landmacht spreekt 32 militairen die peperdure barbecueles volgden

De landmacht voert momenteel gesprekken met 32 militairen die een peperdure barbecue kregen als onderdeel van een cursus waar ze 4.500 euro voor betaalden. Het cursusbedrag declareerden ze bij Defensie. Dat mocht volgens de oude regels, maar het overhouden van spullen voor privégebruik niet. De landmacht heeft aangifte gedaan, maar spreekt dus ook met de militairen zelf, en er wordt gekeken naar mogelijke gevolgen als ontslag.

Wanneer daarover duidelijkheid komt, is volgens een woordvoerder nog niet zeker. De Telegraaf berichtte woensdag over het mogelijke misbruik van het opleidingsbudget. Er wordt volgens Defensie gekeken of inderdaad sprake is van een onterechte declaratie.

Het departement benadrukt wel dat het om twee losse dossiers gaat: enerzijds de oude regels over opleidingen, waardoor militairen wijnproeverijen, yogalessen en barbecue-cursussen konden declareren. Anderzijds is er mogelijk sprake van fraude omdat de militairen het cursusbedrag, waar de zogenoemde Green Egg-barbecue ter waarde van honderden euro’s onder viel, mogelijk niet mochten declareren.

De soepele regels zijn inmiddels aangescherpt, maar kwamen voort uit een arbeidsvoorwaardenakkoord in 2019. Op aandringen van de bonden kregen militairen veel vrijheid voor het aanvragen van persoonlijk opleidingsbudget. Dat moet werknemers die maar enkele jaren bij de Defensie willen of kunnen werken meer kansen op de arbeidsmarkt geven. Inmiddels mogen alleen opleidingen worden gedeclareerd die ook met het STAP-budget worden gefinancierd. Die subsidie verdwijnt vanaf volgend jaar, dan zal Defensie opnieuw naar de regels kijken, aldus de woordvoerder.