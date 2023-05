Aantal klachten eindexamens evenaart bijna record van vorig jaar

De klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft tot dusver bijna 284.000 klachten binnengekregen over de eindexamens voor middelbare scholieren, waarmee bijna het recordaantal van 285.700 klachten van vorig jaar wordt geëvenaard. Een woordvoerder van LAKS laat weten dat de negende dag van de examens een “relatief druk dagje was” voor de klachtenlijn.

Scholieren klagen vooral dat de examens te moeilijk of te lang zijn. LAKS hoort dat leerlingen zich onvoorbereid voelen of een achterstand hebben. Dat is voor een deel de nasleep van de coronapandemie, maar ook door het lerarentekort “waardoor ze lessen hebben moeten missen”, aldus de zegsvrouw. LAKS ziet de klachten bij een brede groep, wat de organisatie “zorgen baart”.

Donderdag telde LAKS de meeste klachten over het natuurkunde-examen voor de havo en het biologie-examen voor het vwo. Daarover werd vooral geklaagd over de moeilijkheidsgraad van de examens of leerlingen vonden dat hun behandelde lesstof niet overeen kwam met het examen.

Verder belde donderdag een hele boze leerling omdat hij last had van zijn ogen vanwege de felheid van het witte papier in de zon. “Zonwering kan daarom fijn zijn bij een examen”, aldus de LAKS-woordvoerster.

De eindexamens begonnen op donderdag 11 mei en duren tot eind deze maand. In juni zijn de herexamens.