Asielzoekers in Ter Apel wegens drukte op stoelen geslapen

Asielzoekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag in de wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel op stoelen en matrassen geslapen. Er was voor de 33 mensen geen plek meer in de reguliere opvang, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De woordvoerder spreekt van een uitzondering. De twee nachten erna was er volgens het COA wel genoeg slaapplek. “We hebben te maken met een onvoorspelbaar aantal mensen dat nieuw in de opvang komt”, zegt de woordvoerder. “We moeten elke dag een puzzel leggen, afgelopen maandag was die puzzel heel erg ingewikkeld.”

Voor kwetsbare mensen zijn die nacht matrassen neergelegd in de wachtruimte. Ook was er eten en drinken.

VluchtelingenWerk Nederland noemt het triest dat “de mensen die hier bescherming zoeken een stoel als slaapplek toegewezen krijgen”. Dat de opvang in Ter Apel opnieuw kampt met een tekort aan bedden is volgens de organisatie zorgelijk. “Wij hopen dat dit nieuws geen voorbode is van een volgende opvangcrisis in Ter Apel.”

Het aanmeldcentrum stond vorig jaar zomer in het middelpunt van de belangstelling toen asielzoekers wegens ruimtegebrek buiten moesten slapen.