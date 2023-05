Jongen van 14 opgepakt voor steken twee vrouwen in Hellevoetsluis

De politie heeft donderdagochtend een 14-jarige jongen aangehouden voor het steken van twee vrouwen van 29 en 31 jaar oud in Hellevoetsluis. Dat gebeurde maandag aan het Kasteelpad nadat de vrouwen ruzie hadden gekregen met een groepje kinderen, waar ook de verdachte bij hoorde.

De verdachte komt uit Gelderland. Een plaatsnaam is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was de jongen maandag in Hellevoetsluis bij iemand op bezoek. Hij wordt zaterdag voorgeleid.

Nadat hij de twee vrouwen had verwond, ging de jongen er volgens de politie vandoor. In de buurt van waar het incident plaatsvond, heeft de politie een mes en kleding gevonden. De vrouwen uit Hellevoetsluis en Rockanje zijn in het ziekenhuis behandeld.