Limburg krijgt loket voor afhandeling kleinere mijnschade

Limburg krijgt een loket waar inwoners schade als gevolg van de voormalige mijnbouw kunnen melden en afhandelen. Dit Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML) gaat burgers helpen bij mijnschade aan hun huis, bij het verhalen van schade op (rechtsopvolgers van) mijnexploitanten en het zoeken naar een aannemer. Daarnaast is het instituut ook een kenniscentrum voor onderzoek naar mijnbouwschade. Den Haag gaat voormalige mijneigenaren zoals DSM vragen de mijnschade te vergoeden. Waar dat onvoldoende blijkt, springt het Rijk bij.

Dat hebben staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw en vertegenwoordigers van de voormalige mijnregio’s in Limburg donderdag met elkaar afgesproken. Ook de Limburgse gouverneur Emile Roemer was bij dat gesprek in Heerlen aanwezig.

Limburg heeft al decennia last van bouwschade als gevolg van inzakkende of juist door de waterdruk stijgende mijngangen. De afgelopen zes jaar zijn 24 gevallen van mijnschade gehonoreerd door het Calamiteitenfonds Mijnschade Limburg. Maar er zijn volgens recent onderzoek door de Open Universiteit naar schatting zeker 10.000 mensen met mijnschade, aldus wethouder Casper Gelderblom van Heerlen.

“We moeten nog verder uitzoeken om hoeveel mensen het precies gaat”, zei Gelderblom donderdag na afloop van het bezoek van Vijlbrief. “In het hele mijnbouwgebied rond Heerlen en Geleen ligt een veelvoud van 10.000 panden, waar veel fundamenten licht verzakt kunnen zijn of scheuren in muren zitten.”

Het gaat om meldingen die nu vaak worden afgewezen door het Calamiteitenfonds. Dat fonds is vooral gericht op ernstige mijnbouwschade, niet voor kleinere. Bovendien kunnen gedupeerden vaak fluiten naar een vergoeding omdat voormalige mijnbouwbedrijven zich beroepen op verjaring. Volgens Gelderblom moet er voortaan met mildheid gekeken worden naar een oorzakelijk verband tussen mijn en schade. De Limburgers willen geen langdurig juridisch gesteggel wie daarvoor moet opdraaien. “Het duurt nu eenmaal decennia voordat er een merkbaar effect van mijnbouw is.”

Het Calamiteitenfonds gaat op in I3ML. De komende maanden wordt verder gepraat over het optuigen van I3ML. Vijlbrief komt in de zomer terug naar Heerlen om de puntjes op de i te zetten.