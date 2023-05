Minderjarige verdachte van mishandeling Bijlmer ArenA langer vast

Een minderjarige verdachte van een mishandeling waarbij iemand op het spoor werd geduwd bij station Bijlmer ArenA eerder deze maand blijft nog zeker dertig dagen langer vastzitten. De raadkamer heeft dat woensdag besloten, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag weten.

Het gaat om een 16-jarige jongen uit Amsterdam, die verdacht wordt van een poging tot doodslag. Van een andere verdachte, ook een Amsterdammer van 16 jaar oud, was eerder deze week al bekend dat hij dertig dagen langer vast moest blijven. Hij zit vast op verdenking van openlijke geweldpleging.

Twee andere verdachten van poging doodslag zitten ook nog vast: een 15-jarige jongen uit Lelystad en een 15-jarige jongen uit Amsterdam. Woensdag is besloten dat de jongen uit Lelystad met ingang van maandag 29 mei op vrije voeten wordt gesteld. Over de voorlopig hechtenis van de 15-jarige Amsterdammer wordt volgende week pas beslist.

In totaal werden elf jongens aangehouden voor de mishandeling op het station op vrijdagavond 5 mei. Drie van hen worden er niet meer van verdacht een “actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag”, aldus de politie. Een 15-jarige Amsterdammer is nog wel verdachte maar werd eerder weer vrijgelaten, net als de drie overige verdachten: twee jongens van 12 jaar en een van 13 jaar. Zij mochten op dezelfde dag dat ze zich bij de politie gemeld hadden weer naar huis.

Bij de mishandeling werd een man op het spoor geduwd. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer op het station in Amsterdam-Zuidoost hard tegen zijn hoofd wordt getrapt terwijl hij op de grond ligt. Daarna staat hij op en wordt hij het spoor op geduwd. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos.