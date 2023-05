Vakbonden willen 15 procent meer loon voor werknemers ouderenzorg

Bijna een half miljoen werknemers in de ouderenzorg moeten 15 procent meer loon krijgen, vinden de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Ze maakten hun cao-eisen donderdag bekend tijdens een manifestatie in Utrecht.

De eerste helft van de gewenste loonsverhoging zou al snel moeten komen, vinden de bonden, die wijzen op de hoge inflatie. Ze willen dat de 470.000 werknemers er 7,5 procent bij krijgen in juli van dit jaar en dan nog eens 7,5 procent in januari 2024.

Voor mensen met relatief lage inkomens moet er een bodem in zitten van 400 euro per maand. Als de prijzen van levensonderhoud tot mei volgend jaar verder stijgen dan de afgesproken loonsverhoging, dan moet het salaris wat de bonden betreft in juli 2024 nog eens worden verhoogd, om het verschil te compenseren. Daarnaast eisen FNV en CNV Zorg & Welzijn dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat.

De werkdruk in de ouderenzorg lijkt volgens de bonden “onverminderd hoog te zijn”. Voor een deel komt dat doordat veel vacatures openstaan, maar voor een deel volgens FNV Zorg & Welzijn ook door “de manier van roosteren en de omvang van de diensten”. Een dienst van acht uur zou weer gewoon de norm moeten zijn, vindt de bond. Nu zijn er vaak kortere diensten, waardoor werknemers meer dagen moeten werken om aan hun uren te komen.

Ook leerkrachten voeren donderdag op een aantal plaatsen actie. De onderwijsbonden willen er 12 procent loon bij.