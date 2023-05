Directeur De Balie biedt excuses aan voor belagen verslaggever

Directeur Yoeri Albrecht van het Amsterdamse debatcentrum De Balie heeft excuses aangeboden voor het belagen van een journalist. Op een filmpje dat online is gedeeld, is te zien dat een verslaggever van het uiterst linkse YouTube-kanaal Left Laser Albrecht een vraag stelt en achter hem aanloopt, waarna de directeur hardhandig de microfoon uit zijn handen probeert te trekken.

Albrecht laat op Twitter weten dat hij nooit zo had moeten reageren. “Hiervoor bied ik mijn excuses aan. Het is van groot belang dat journalisten hun werk kunnen doen en met respect in gesprek blijven.” Hij zegt desgevraagd dat het niet in lijn ligt “met waar ik zelf en De Balie voor staan”. “De Balie is een kunstinstelling die altijd zo veel mogelijk groepen en standpunten in de samenleving inhoudelijk aan het woord wil laten. Dat doen we vanuit de overtuiging dat democratie en rechtsstaat de best mogelijke samenlevingsvorm zijn. In die samenleving speelt de pers een cruciale rol. Wij gaan dus graag op een open en respectvolle wijze in gesprek. Dat laatste heb ik gisteren niet gedaan.”

Het incident was op het Leidseplein, waar sinds donderdag een kapotgeschoten Russische tank tentoongesteld staat. Vlak daarvoor stelt de journalist de vraag: “Hebben jullie projectfinanciering vanuit de NAVO?”

NRC-columnist Christiaan Weijts stond bij Albrecht toen het gebeurde. Volgens hem werd Albrecht daarvoor ook gevraagd wat hij vindt “van het onderdrukken van de oppositie in Oekra├»ne”. Het gesprek is daarna “pesterig, jennend, zuigend”, schrijft Weijts, waarna Albrecht volgens hem genoeg heeft van “het getreiter”.

Het filmpje is online veel gedeeld. Onder meer algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten liet naar aanleiding van de beelden weten dat een “royaal excuus” op zijn plaats is. “Wat hieraan vooraf is gegaan weet ik niet, maar wat ik hier zie is onbegrijpelijk en kwalijk. Van journalisten blijf je af.”

Albrecht geeft verder aan dat bij de opening van de tentoonstelling medewerkers van De Balie zijn belaagd door enkele demonstranten, die volgens hem ook een toespraak van burgemeester Femke Halsema verstoorden. “Zij werd voortdurend onderbroken en grof uitgescholden door een aantal van de demonstranten, waaronder beledigingen als landverrader en antisemitische uitspraken. Na de opening zijn meerdere medewerkers van De Balie fysiek belaagd door deze demonstranten”, aldus Albrecht.

Een woordvoerster van De Balie zegt dat intern het incident nog besproken zal worden.