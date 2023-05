Een 25-jarige Rotterdammer is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur gewond geraakt door een schietincident in de omgeving van de Berkelstraat/Fuikstraat in Rotterdam. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident in de wijk Kralingen-Crooswijk en roept getuigen op zich te melden.