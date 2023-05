Politie pakt drie mannen op om mogelijke ontvoering

De politie heeft bij een tankstation langs de A12 in Woudenberg (Utrecht) drie mannen aangehouden op verdenking van een mogelijke ontvoering. Die zou begonnen zijn in Nijmegen (Gelderland), zo bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van RTV Utrecht.

De drie verdachten zouden in een auto met daarin het slachtoffer van Nijmegen naar Boxmeer (Noord-Brabant) zijn gereden. Daar werd de politie gealarmeerd omdat getuigen dachten dat er een overval aan de gang was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. In Boxmeer hebben agenten het slachtoffer van de mogelijke ontvoering aangetroffen. De verdachten waren toen al ontkomen. Uiteindelijk zijn zij bij het tankstation in Woudenberg aangehouden.

Wat de reden is van de actie, is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. “De politie is nu in gesprek met het slachtoffer om dat te weten te komen. Of het daadwerkelijk om een vrijheidsberoving gaat of niet, weten we nog niet zeker. Dat moet uit verder onderzoek blijken.”