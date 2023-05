Van Zanen: demonstratierecht niet zelfde als recht overtreden wet

Hoewel het Openbaar Ministerie de meeste aangehouden actievoerders bij een blokkade van Extinction Rebellion op de A12 niet zal vervolgen, benadrukt de burgemeester van Den Haag zaterdag wel dat het recht om te demonstreren niet hetzelfde is als het recht om de wet te overtreden.

Jan van Zanen stelt in een geschreven verklaring op de website van de gemeente dat hij – na waarschuwingen – gelijk bij het begin van de blokkade opdracht heeft gegeven de waterwerpers in te zetten en de actievoerders van de A12/Utrechtsebaan te laten verwijderen. “Als burgemeester kan ik niet tolereren dat grote aantallen actievoerders voor onbepaalde tijd een (snel)weg blokkeren om daarmee dwang uit te oefenen. Hiermee sturen ze aan op wetsovertredingen en zoveel mogelijk aanhoudingen”, staat in het bericht.

Het OM liet eerder op de avond weten honderden actievoerders te hebben opgepakt maar de meesten van hen vanwege het “vreedzame karakter” van de demonstratie niet te zullen vervolgen. Een woordvoerder van Van Zanen licht de verklaring desgevraagd toe: “Gelijk bij aanvang is ingegrepen. Dat is een duidelijk statement. Het strafrechtelijke vervolg is aan het OM.”

Van Zanen benadrukt ook dat voor de actie wederom een “enorme politiecapaciteit” nodig was, “die op andere plekken in het land niet kon worden ingezet. Ik heb grote waardering voor onze politiemensen, die vanuit het hele land aanwezig waren om de blokkade te beĆ«indigen”. Verder zegt Van Zanen zich in te blijven zetten voor het faciliteren van demonstraties in Den Haag.