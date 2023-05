Vader en zoon aangehouden na mishandeling feesttent Waspik

De politie heeft twee mannen uit Tilburg aangehouden op verdenking van mishandeling. De verdachten, een 56-jarige man en zijn 33-jarige zoon, zouden een beveiliger hebben mishandeld tijdens een evenement in Waspik. Het incident gebeurde in en rond een feesttent in de Brabantse plaats. Beide verdachten zitten nog vast.

Volgens de politie werd de 56-jarige man de feesttent uitgezet omdat hij een vrouw zou hebben lastiggevallen. Eenmaal buiten kwam de zoon van de man erbij en ontstond ruzie. Daarbij werd een beveiliger geslagen.

Kort daarna wilden opgeroepen agenten de vader arresteren, maar hij en zijn zoon verzetten zich daartegen. De 56-jarige man werd tegen de grond gewerkt en zijn zoon “kwam agressief op de agenten af”. Daarop zette de politie het stroomstootwapen in.