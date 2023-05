Voldoende zonneschijn op eerste dag meteorologische zomer

De meteorologische zomer begint dit jaar vrij zonnig, meldt Weeronline. Wel is er op de eerste zomerdag, donderdag 1 juni, sprake van grote temperatuurverschillen in het land. In het Waddengebied wordt het niet warmer dan 15 graden. Wat meer naar het oosten en zuiden toe en in de Randstad staan waarden tussen 19 en 22 graden op het programma.

Donderdag is er lokaal sprake van wolkenvelden, met name in Noord-Nederland. In de zuidelijke gebieden overheerst de zon grotendeels. In Zeeland, Brabant en Limburg is er vanaf het middaguur tot 15.00 uur sprake van zonkracht 6. In Zuid-Limburg is op momenten zonkracht 7 mogelijk.

Op vrijdag en in het weekend zet dit weerbeeld zich voort, aldus Weeronline.