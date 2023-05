Ook laatste opgepakte klimaatactivist A12 op vrije voeten

De laatste klimaatactivist van Extinction Rebellion die nog vastzat na de blokkade van de A12 in Den Haag zaterdag is vrijgelaten. De man werd dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij niet langer vast hoeft te blijven. Wel moet de man binnenkort voor de rechter verschijnen, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

De man zat nog vast omdat hij zich volgens de politie verzette tegen zijn aanhouding. Daarbij zou hij een agent in zijn vinger hebben gebeten.

Bij de blokkade van de A12 werden zaterdag in totaal 1587 klimaatactivisten aangehouden. De meeste demonstranten waren al snel weer op vrije voeten en worden niet vervolgd. 48 mensen zijn opgepakt vanwege strafbare feiten als bekladding of belediging en worden wel vervolgd. De activisten demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie.