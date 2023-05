SP demonstreert buiten bij Eerste Kamer tegen pensioenwet

In de hoop op de valreep de pensioenwet tegen te houden, hield SP dinsdagochtend samen met ouderen- en pensioenorganisaties een demonstratie in Den Haag, in de buurt van het Eerste Kamergebouw. De partij vreest dat het nieuwe pensioenstelsel veel te onzeker is, waardoor het inkomen van gepensioneerden op het spel zou staan.

De SP deed overigens gewoon mee aan het debat in de Eerste Kamer de afgelopen tijd. Maar SP-senator Tiny Kox denkt dat er een tweederdemeerderheid nodig is in zowel de Eerste als de Tweede Kamer voor de aanpassing, omdat deze ook raakt aan de pensioenen voor politieke ambtsdragers, en dus parlementariƫrs zelf.

Vanaf 10.00 uur wordt gesproken over de pensioenwet in de Eerste Kamer. De enkele honderden demonstranten probeerden buiten het senaatsgebouw met fluitjes en toeters het debat te verstoren. Enkelen wilden naar binnen maar werden bij de deur teruggestuurd door de beveiliging. De verwachting is dat de pensioenwet die het nieuwe stelsel mogelijk maakt, dinsdagavond wordt aangenomen.