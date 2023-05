Steun voor euthanasie neemt verder toe tot 60 procent

De maatschappelijke steun voor euthanasie groeit verder. Inmiddels vindt 60 procent van de Nederlanders zelfbeschikking over eigen leven en dood een terechte zaak, constateren Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam op basis van een peiling onder bijna 1100 mensen. In 2016 en 2010 was dit respectievelijk 53 en 49 procent, brengen ze in herinnering bij de presentatie van het vierde evaluatieonderzoek van de euthanasiewet.

Euthanasie wordt ook steeds vaker toegepast: 9025 keer in 2021 tegen 6650 keer in 2015. “Opvallend is dat patiënten vaker in een vroeger stadium besluiten euthanasie te vragen”, zegt het Erasmus MC. Het vaakst wordt om euthanasie verzocht wegens kanker. Euthanasie bij mensen met gevorderde dementie of een psychische stoornis maakt nog geen 5 procent van het aantal euthanasiegevallen uit.

“Iets meer dan de helft van de burgers is het eens met de stelling dat mensen met gevorderde dementie en mensen met een psychische stoornis in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie”, aldus het Erasmus. Bijna de helft van de Nederlandse artsen vindt het “denkbaar” om euthanasie uit te voeren bij patiënten met gevorderde dementie. Een derde van de dokters vindt het denkbaar om euthanasie uit te voeren bij patiënten met een psychiatrische stoornis.

Ruim twintig jaar na de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding (Wtl) moet die mogelijk aan de toekomst worden aangepast, zeggen de onderzoekers. Ze hebben toekomstscenario’s uitgedacht, onder meer met mogelijkheden om hulp bij zelfdoding te verruimen en om meer rekening te houden met het gevoel van een ‘voltooid leven’.