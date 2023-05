XR demonstreert in Den Haag tegen aanhouding man die agent beet

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) demonstreren dinsdag bij de rechtbank in Den Haag tegen de aanhouding van een man zaterdag bij het klimaatprotest op de A12. De activisten zeggen bij het gerechtsgebouw te staan “in solidariteit met de rebel die afgelopen zaterdag met disproportioneel geweld gearresteerd is door de politie en nog steeds wordt vastgehouden”. De verdachte zou zich bij zijn aanhouding hebben verzet. Daarbij zou hij een agent hebben gebeten, meldde de politie zondag.

De man is de enige klimaatactivist die nog vastzit. Het Openbaar Ministerie in Den Haag meldt dat de man later op dinsdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. De demonstranten willen hem opwachten wanneer hij van het politiebureau naar de rechtbank wordt overgebracht.

Bij de blokkade van de A12 werden zaterdag in totaal 1587 klimaatactivisten aangehouden. De meeste demonstranten waren al snel weer op vrije voeten en worden niet vervolgd. 48 mensen zijn opgepakt vanwege strafbare feiten als bekladding of belediging en worden wel vervolgd. Volgens XR werden 33 activisten opgepakt omdat ze aan het begin van het protest de tunnelbak van de snelweg in liepen. De politie pakte een andere groep wegens het vernielen van de zwarte schermen die langs een deel van de A12 waren geplaatst. De activisten demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie.