Meer Amsterdamse kinderen krijgen vergoeding voor school en sport

Meer Amsterdamse kinderen tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op armoederegelingen die helpen bij kosten voor school en sport. Na een voorstel van de gemeenteraad verhoogt de gemeente op 1 juni de inkomensgrens voor de regelingen naar 150 procent van het sociaal minimum. Dat was 130 procent.

De verhoging moet kinderen van werkende ouders met lage middeninkomens ondersteunen. Door de energiecrisis en de stijgende inflatie kunnen zij steeds moeilijker rondkomen, ziet de gemeente. Door de verhoging kunnen ongeveer 5800 extra kinderen gebruik maken van de regelingen.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding) is blij met het initiatief van de gemeenteraad, maar vindt het “natuurlijk niet goed dat gezinnen tot 150 procent van het wettelijk sociaal minimum ondersteund moeten worden met armoederegelingen”. Volgens Moorman is er echt iets mis met het wettelijk sociaal minimum dat is vastgelegd door het Rijk. “Het minimum is veel te laag voor mensen om echt mee rond te komen. Om mensen duurzaam uit armoede te halen, zal het Rijk dit dus moeten aanpassen.”