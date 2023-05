Voormalig zorgverlener aangehouden vanwege aanranding cliënten

Een voormalig zorgverlener is woensdag aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht cliënten aangerand te hebben in een zorginstelling in Terborg waar hij werkte. De politie laat weten dat de man al eerder veroordeeld is voor soortgelijke delicten. Of er mogelijk ook meer is gebeurd dan aanranding, moet nog blijken uit verder onderzoek.

De Gelderse zorginstelling heeft de man op staande voet ontslagen toen bekend werd dat hij eerder was veroordeeld voor het plegen van ontucht, aldus de politie. Vervolgens zijn cliënten opgeroepen zich te melden als ze vervelende ervaringen hadden. Een aantal meldingen kwam binnen. De voormalige zorgverlener is daarna aangehouden.

Om welke zorginstelling in Terborg het gaat, is niet bekendgemaakt. Uit eerdere berichtgeving valt op te maken dat het gaat om een 36-jarige fysiotherapeut die werkte bij Azora. Hij werd in april veroordeeld voor seksueel misbruik van twee jonge patiëntes bij zijn vorige werk. De ouderenzorginstelling kwam vlak voor de veroordeling erachter dat deze rechtszaak tegen de man liep. Zelf had hij hier niets over gezegd.

Azora zegt woensdag hier geen uitspraken over te kunnen doen vanwege privacy-overwegingen. De zorginstelling voor ouderen heeft in totaal negen locaties in de Achterhoek.

Een woordvoerster van de politie zegt niet meer te kunnen vertellen over wat er precies is voorgevallen. De politie kan ook niet uitsluiten dat meer mensen “zich seksueel onheus bejegend voelen” door de verdachte. Daarom hoopt de politie dat mensen zich alsnog melden als ze iets hebben meegemaakt met de verdachte.