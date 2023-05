Amnesty: politie schendt recht op privacy van demonstranten

De Nederlandse politie schendt het recht op privacy van demonstranten omdat de bevoegdheden die de politie gebruikt voor toezicht volgens Amnesty International te vaag zijn geformuleerd. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie na onderzoek dat er nauwelijks toezicht is op de manieren waarop de politie surveilleert. Demonstranten vinden politieoptredens intimiderend en voelen zich belemmerd om te demonstreren.

Amnesty International heeft onder meer documenten opgevraagd bij gemeenten en politie over surveillance tijdens demonstraties. Vijftig demonstranten zijn gevraagd naar de manieren waarop ze in de gaten worden gehouden tijdens acties en welke invloed dit op hen heeft. In het rapport dat donderdag is uitgebracht stelt de organisatie dat de politie “onrechtmatige ID-controles” doet om te achterhalen wie een demonstrant is. Amnesty International wil dat de “ongeoorloofde surveillance van vreedzame demonstranten” stopt en alleen wordt ingezet bij vermoeden van “een serieus strafbaar feit.” Naast ID-controles zet de politie bijvoorbeeld ook drones in tijdens demonstraties om toezicht te houden.

Directeur Dagmar Oudshoorn vindt dat de politie te ruime bevoegdheden heeft om zelf te bepalen wie ze controleert tijdens demonstraties. “Hierdoor ontstaat er groot risico op willekeur, discriminatie en machtsmisbruik”, waarschuwt ze.

Amnesty International kijkt sinds 2016 hoe in Nederland wordt omgegaan met demonstranten. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij acties van Extinction Rebellion. Bij de actie van afgelopen zaterdag werden meer dan 1500 demonstranten opgepakt. De meeste mensen worden niet vervolgd.