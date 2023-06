Kiesraad stelt vast wie in de Eerste Kamer komen

Twee dagen na de verkiezingen voor de Eerste Kamer wordt de uitslag definitief. De Kiesraad stelt de verdeling van de zetels vast. Dan wordt ook duidelijk wie met voorkeurstemmen zijn verkozen.

De Eerste Kamer is dinsdag verkozen door de twaalf Provinciale Staten, door kiescolleges voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en door een nieuw kiescollege voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

Meerdere Statenleden hebben dinsdag bewust op een kandidaat uit hun eigen provincie gestemd, in de hoop dat die daardoor de Eerste Kamer haalt. Zo stemden PvdA, CDA, PVV en D66 in Friesland unaniem niet op de lijsttrekkers van hun partij voor de Eerste Kamer, maar op Friese kandidaten.

In Noord-Brabant stemde GroenLinks unaniem op nummer 9, Roel van Gurp uit Tilburg. Nummer 8 van de partij, Lara de Brito uit Wageningen, kreeg vijf stemmen in Gelderland en een stem uit Drenthe. GroenLinks krijgt zeven zetels in de Eerste Kamer. Volgens berekeningen van de Verkiezingsdienst van het ANP komt Van Gurp dankzij de voorkeursstemmen wel in de Eerste Kamer, maar De Brito niet.

In de nieuwe Eerste Kamer wordt de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste fractie. De partij krijgt zestien zetels. GroenLinks en PvdA, die samen een fractie gaan vormen, komen uit op veertien zetels. De vier coalitiepartijen hebben straks 24 zetels in de Eerste Kamer. Ze kunnen dan zowel met BBB als met GroenLinks/PvdA samenwerken om een meerderheid te krijgen. De nieuwe Eerste Kamer gaat op 13 juni aan de slag.