Rutte: Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor steun Oekraïne

Oekraïne moet winnen en Europa moet er alles aan doen om dat mogelijk te maken, zei premier Mark Rutte in zijn speech tijdens de openingsceremonie van de top van bijna alle Europese leiders in Moldavië. “Het parool op deze top is verantwoordelijkheid.” Hij riep zijn collega’s op stappen te nemen zodat Oekraïne zich kan verdedigen, ook op de lange termijn en ook in tijden van tegenslag.

De top wordt met opzet, als een signaal van Europese eenheid, gehouden in het straatarme, piepkleine buurlandje van Oekraïne. “Dat spreekt boekdelen. Hier, in een land dat grenst aan Oekraïne, heerst de Russische dreiging zichtbaar”, betoogde Rutte. “Rusland ondermijnt het gevoel van vrijheid en veiligheid van het Moldavische volk met cyberaanvallen en hybride bedreigingen. Dit benadrukt de wijdverspreide impact van deze oorlog.”

De premier verzekerde steun aan Moldavië, dat net als Oekraïne na de Russische invasie vorig jaar van Oekraïne, in sneltreinvaart de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie heeft gekregen. En herhaalde steun aan Oekraïne. “We weten allemaal dat deze oorlog niet zomaar vanzelf zal eindigen.”

Rutte pleitte dan ook voor meer inspanningen om “de vrede, veiligheid en rechtvaardigheid in Europa te herstellen”, zoals het vormen van coalities om wapens aan Oekraïne te leveren, of Oekraïense piloten te trainen voor het vliegen van F-16’s, zoals Nederland en Denemarken gaan doen.