Start haringseizoen op 14 juni onzeker

Het is onzeker of het haringseizoen op 14 juni kan beginnen, zoals gebruikelijk. De haring die nu wordt gevangen is niet vet genoeg om tot Hollandse Nieuwe te worden verwerkt, meldt het Nederlands Visbureau donderdag. Volgende week moet de sector een beslissing nemen.

Hollandse Nieuwe moet een vetpercentage hebben van minimaal 16. Volgens het Nederlands Visbureau heeft de haring die op dit moment uit zee wordt gehaald weliswaar het juiste voedsel in zijn maag om voldoende vet op te bouwen, maar is het vereiste percentage nog niet bereikt. “Het achterlopen van de seizoenen in de natuur blijkt ook voor de haring gevolgen te hebben”, stelt het visbureau.

De traditionele bereidingswijze van Hollandse Nieuwe – met kaken, pekelen en gecontroleerde rijping – kost tijd. De haringhandel moet daarom begin volgende week beslissen of de start van het haringseizoen kan worden gehaald.