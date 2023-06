70% van de werkgevers ziet personeel graag op kantoor

In juli 2022 stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel dat hybride werken makkelijker moest maken. De nasleep van de corona pandemie zorgde voor een groot aantal werknemers die graag flexibeler zouden willen werken. Uit onderzoek van Computable.nl komt echter naar voren dat 70 procent van de werkgevers hun personeel wel graag op kantoor blijft zien. Liever dus niet meer thuiswerken, maar juist weer vaker naar kantoor komen. Het argument dat wordt aangedragen door deze 70 procent is voornamelijk het houden van zicht op de productiviteit van de werknemers. Volgens arbeidsrechtjurist Kyra van Denken wensen echter veel werknemers juist het uitbreiden van flexibel werken. Hybride werken is volgens haar echter wel een kwestie van maatwerk. Waar de één alle vergaderingen digitaal wil doen, werkt een ander veel effectiever op kantoor.

Flexibel op kantoor

Waar menig werkgever worstelt met het vraagstuk van flexibel werken (want geen zicht op het werk, maar wel meegaan met de moderne vormen van werken) weten anderen een tussenweg te vinden: flexibel werken op kantoor. In de praktijk komt dat vaak neer op het feit dat niemand een eigen werkplek heeft, maar dat de werkplekken op kantoor flexibel in te zetten zijn. Een ieder kan een plekje uitkiezen waar hij of zij die dag het beste kan werken. Om flexplekken goed te kunnen stroomlijnen worden apps ingezet waardoor werkplekken reserveren mogelijk wordt. Op die manier kan de werknemer vanuit huis al een plekje reserveren op kantoor, wat de werknemer dus veel vrijheid geeft over waar hij of zij op kantoor werkt. In apps als deze wordt ook inzichtelijk wie van de collega’s een plekje heeft gereserveerd. Snel zien wie er op werk is en naast wie men kan gaan zitten voor de beste communicatie is daarmee realiteit. Werkplezier én productiviteit kunnen zo hand in hand opgaan.

Voordelen van flexplekken op kantoor

Naast dat men makkelijk een plekje kan reserveren naast de favoriete collega, of juist naast die collega die men vandaag hard nodig zal hebben, kunnen managers en teamleiders ook gemakkelijk werkzones inzetten en reserveren voor hun team. Op die manier kan de teamleider een goede samenwerking én sfeer stimuleren. Door het eenvoudige systeem waarmee werknemers werkplekken op kantoor kunnen reserveren, zal de werknemer ook nooit meer onnodig op kantoor zijn. Zijn de collega’s van het team allemaal niet aanwezig? Misschien kan iedereen die dag dan wel thuiswerken. Het grootste voordeel is uiteraard dat iedereen zijn of haar eigen plek kan reserveren. Daarmee kan iedere werknemer werken op de plek waar hij of zij het productiefst kan werken. Werkt iemand bijvoorbeeld liever aan een bureau in het midden van de ruimte? Of toch liever achter de zit-sta bureaus tussen de grote plantenbakken? Door op kantoor werkplekken te kunnen reserveren wordt de productiviteit, waar 70% van de werkgevers graag zicht op houdt, gewaarborgd, maar het gemak van flexibel werken voor de werknemers wordt niet uit het oog verloren.