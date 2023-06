Autobrug Holwert nog niet vrijgegeven, nieuwe problemen opgedoken

De autobrug in de haven van het Friese Holwert kan nog altijd niet op de normale manier worden gebruikt. Hoewel problemen waar Rijkswaterstaat op stuitte inmiddels zijn verholpen, doken er in de nacht van donderdag op vrijdag weer nieuwe problemen op, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat vrijdagochtend. Daardoor kan de brug nog steeds niet worden vrijgegeven. De kraan die als noodoplossing was neergezet om de brug te bedienen, blijft daarom nog steeds staan.

Een defect aan de brug leidde maandagavond tot problemen voor automobilisten op de veerboot van Ameland naar Holwert. Die konden niet van de boot af met hun voertuig en moesten terugkeren naar Ameland. Er bleek een storing te zijn in het technische systeem van de autobrug, waardoor de lier niet goed werkte, de kabel scheef werd opgerold en het detectiesysteem beschadigd raakte.

In de nacht van dinsdag op woensdag vonden reparatiewerkzaamheden plaats, waarna werd gehoopt dat na tests de nacht erop de brug op donderdag weer op de normale manier kon worden bediend. Maar dat bleek toch niet het geval. De veiligheidssensoren waren nog niet betrouwbaar genoeg afgesteld. Technisch personeel van Rijkswaterstaat ging daar in de nacht van donderdag op vrijdag mee verder.

De woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat ze een redelijk succesvolle avond en nacht hebben gehad. “Het handmatig instellen van de veiligheidssensoren is gelukt. Maar bij het doortesten bleek het stroomsignaal van het huisje naar de autobrug toe niet goed te zijn. Er zit ergens een kink in de kabel.” Daarom wordt vrijdag vierhonderd meter elektriciteitsdraad vervangen, waarna in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw getest gaat worden. “Dat kan alleen als de laatste boot is aangekomen”, aldus de woordvoerder.

Volgens hem lijkt het einde nu in zicht, maar een tijdsindicatie voor wanneer de brug weer op de normale wijze kan worden gebruikt, durft hij niet te geven. “Wie weet wat er nog tevoorschijn komt. We stuitten tot nu toe elke avond en nacht wel op onverwachte dingen.”