Gemeenten en provincies willen in gesprek over voorjaarsnota

Gemeenten en provincies willen met het kabinet en de Tweede Kamer in gesprek over de voorjaarsnota. Volgens de voorjaarsnota is er vanaf 2026 structureel 3,4 miljard euro minder beschikbaar voor de decentrale overheden. Hierdoor zouden zij niet genoeg geld beschikbaar hebben om hun taken uit te voeren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies, en de Unie van Waterschappen (UvW) een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De partijen willen dat er vóór de miljoenennota duidelijkheid is over de gevolgen van de bezuinigingen voor de decentrale overheden. “Het rijk kan niet zonder gemeenten en niet zonder provincies bij het aanpakken van grote maatschappelijke opgaven. Gemeenten en provincies hebben bij de grote crises laten zien hoeveel maatschappelijke impact ze kunnen hebben met de euro’s die ze uitgeven”, stellen de partijen.

De Tweede Kamer debatteert komende donderdag over de voorjaarsnota.