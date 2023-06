Rover: ProRail laat reizigers Amsterdam – Londen in de kou staan

Rover heeft er geen enkel begrip voor dat door werkzaamheden op station Amsterdam Centraal vanaf juni volgend jaar maandenlang geen treinen rijden tussen Amsterdam en Londen. Reizigers tussen beide steden komen volgens de reizigersorganisatie “maanden in de kou te staan” en zij roept ProRail en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) op de plannen zo aan te passen dat de verbinding in stand blijft.

Directeur Freek Bos van Rover: “Het is ongehoord als een planbare verbouwing zorgt dat reizigers niet meer duurzaam naar Londen kunnen reizen. Een populaire trein moet groeien en bloeien, die ga je niet snoeien.” Hij wijst erop dat Heijnen het vertrek van de Eurostar eerder onacceptabel noemde en vindt dat de staatssecretaris dit “dan ook moet waarmaken”.

Heijnen bracht eerder vrijdag naar buiten dat door renovatie van het station tijdelijk geen plek is voor de hal waar nu de douane huist. De Eurostar kan daardoor tot uiterlijk mei 2025 niet vertrekken vanaf Amsterdam. Volgens Heijnen is geprobeerd een oplossing te vinden, maar is dat niet gelukt. “Ik vind dat heel erg teleurstellend”, schreef ze.

Reizigers die toch met de trein naar Londen willen, zullen waarschijnlijk in Brussel moeten opstappen.