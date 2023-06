Snelweg dicht door rook uitslaande brand in Amsterdam

Bij een uitslaande brand in een appartementengebouw aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost komt veel rook vrij, meldt de brandweer. Door de grote rookontwikkeling is het knooppunt Amstel, waar de snelwegen A2 en A10 samenkomen, uit voorzorg afgesloten.

De brand, die zaterdagavond omstreeks 20.00 uur uitbrak, woedt op de bovenste verdieping van het gebouw en breidde zich uit. Meerdere appartementen staan in brand. Er is aanzienlijke schade aan meerdere woningen.

De brandweer, aanwezig met meerdere blusvoertuigen, heeft het gebouw inmiddels geheel geƫvacueerd. Tientallen bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Drie bewoners hebben rook ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Omstreeks 21.30 uur meldde de brandweer dat de brand en rookontwikkeling aan het afnemen zijn. Mensen die in de buurt wonen en last hebben van de de rook, wordt gevraagd ramen en deuren uit voorzorg te sluiten.