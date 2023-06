Urkse relschoppers kregen last onder dwangsom na rellen

78 Urkse jongeren, die betrokken waren bij rellen in die gemeente hebben in 2021 een last onder dwangsom van 2500 euro gekregen. Twee van hen hebben de boete ook daadwerkelijk moeten betalen, bevestigt de gemeente naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Flevoland.

De gemeente beschouwt de groep jongeren als de harde kern van relschoppers die onder meer ageerden tegen het coronabeleid van de regering. In Urk was het in het najaar van 2021 meermalen onrustig en werd met zwaar vuurwerk gegooid richting de politie. Tientallen mensen werden aangehouden voor het in bezit hebben of het afsteken van vuurwerk. Ook in andere plaatsen in het land was het in die periode onrustig. De maatregel moest een afschrikwekkend effect sorteren.

Vorig jaar kregen nog eens zeven relschoppers uit Urk om dezelfde reden een last onder dwangsom. Een van hen moest uiteindelijk de boete ook betalen.

Een last onder dwangsom is een sanctie gericht op het beƫindigen van een overtreding. Voldoet de overtreder niet aan de voorwaarden van de last onder dwangsom, dan wordt het bedrag verbeurd verklaard en moet de overtreder dit bedrag betalen.