BNNVARA zet stappen met sociale veiligheid op werkvloer

BNNVARA heeft de afgelopen zes maanden veel stappen gemaakt in het vergroten van de sociale veiligheid op de werkvloer. De omroep heeft een langetermijnplan uitgerold, dat wordt begeleid door een externe expert. Dat laat een woordvoerder van BNNVARA weten.

Het is ruim een half jaar geleden dat de Volkskrant het nieuws naar buiten bracht dat er jarenlang een angstcultuur heerste op de redactie van DWDD. Naar aanleiding van de publicatie vertrok presentator Matthijs van Nieuwkerk bij de omroep.

“We voeren hier veel gesprekken over met elkaar”, meldt de woordvoerder. Dit proces werd al ingezet de publicatie over DWDD, maar deze onthullingen hebben het proces wel ge├»ntensiveerd. “We hebben de afgelopen jaren drie keer een cultuuronderzoek onder onze medewerkers gedaan om te kijken waar we kunnen en moeten verbeteren.”

Een van de pijlers van het plan van aanpak is een trainingstraject dat alle leidinggevenden moeten volgen. Ook worden er tegenwoordig aan medewerkers zogenoemde Active Bystanders-trainingen gegeven. Hierin wordt besproken hoe ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar kan worden gemaakt.

“Ook wordt de wijze waarop we jaargesprekken voeren aangepast om extra ruimte te bieden voor het geven en ontvangen van feedback”, stelt de zegsman. “En we houden ons contracteerbeleid tegen het licht omdat we zien dat tijdelijke contracten ertoe bij kunnen dragen dat mensen zich niet uit durven spreken.”

BNNVARA werkt verder mee aan het onderzoek van de commissie Van Rijn naar het grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO. De commissie zal naar verwachting in de zomer haar bevindingen en een bijbehorend actieplan delen.

Er moet jaarlijks een evenement komen in Hilversum om de stand van zaken over dit onderwerp te evalueren. Pas later dit jaar volgt een concrete uitwerking van deze plannen.