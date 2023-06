Gestrande reizigers in Jaarbeurs langzaam aan weer op pad

In de Jaarbeurs in Utrecht hebben ongeveer 180 mensen de nacht doorgebracht. Maandagochtend druppelen ze langzaam weer naar buiten, meldt een woordvoerster van de gemeente Utrecht. Om 07.30 uur waren er nog zo’n vijftien mensen die hun spulletjes bij elkaar pakten.

“Er rijden weer bussen en ook taxi’s. Anderen bellen familie of vrienden om iets te regelen.” De weer vertrokken reizigers kregen wel een broodje en drinken mee. De koffie in de Jaarbeurs was inmiddels op.

In de nacht van zondag op maandag strandde een aantal reizigers op Utrecht Centraal. De meesten wisten wel alternatief vervoer te regelen, maar zo’n 180 mensen slaagden daar niet in. In de opvanglocatie stonden stretchers en dekens. Ook het Rode Kruis was aanwezig en er werd voor eten en drinken gezorgd.