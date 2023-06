Op sociale media proberen mensen van alles om, ondanks de treinstoring rond Amsterdam, toch naar het werk of huis te komen. Onder meer via de hashtag #treinpoolen bieden mensen een plek in de auto aan, of vragen ze een ritje.

Er worden ritjes gevraagd van Lelystad naar Den Haag. Mensen bieden plekken in de auto aan, zoals iemand van Schiphol naar Schiedam en van Den Haag naar Schiphol. Sommigen zeggen zelfs dat ze de medereiziger willen ophalen en thuisbrengen.